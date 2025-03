Zwei neue Keeper im Blick: Leverkusen beschließt Kovar-Abgang

In den vergangenen Monaten hatte es sich angedeutet, dass Matej Kovar nicht die erhoffte neue Nummer eins im Kasten von Bayer Leverkusen ist. Im stetigen Wechsel mit dem langjährigen Stammkeeper Lukas Hradecky (35) durfte sich der 24-Jährige in dieser Saison immer wieder beweisen – fiel aber am Ende durch.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die Verantwortlichen um Xabi Alonso sind nicht restlos von dem Tschechen überzeugt. Der wiederum möchte nicht weiter als Ersatzkeeper fungieren. Daher war klar, dass sich die Wege im Sommer trotz eines Vertrags bis 2027 trennen würden, falls Bayer sich dazu entschließen sollte, nach einem neuen Schlussmann zu suchen. Dies ist laut dem ‚Kölner Stadt-Anzeiger‘ nun der Fall.

Ortega weiter im Rennen

Demnach darf sich Kovar im Sommer einen neuen Verein suchen. Die Werkself ist parallel bereits auf der Suche nach Ersatz. Ein Name, der seit Monaten mit dem aktuellen Double-Sieger in Verbindung gebracht wird, ist Stefan Ortega.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der 32-Jährige möchte sich gegenwärtig für den kommenden Sommer alle Optionen offenhalten. Möglich sind weiter eine Verlängerung bei Manchester City über die kommende Spielzeit hinaus oder ein Abgang nach Saisonende.

Die Lokalzeitung nennt allerdings noch zwei neue Namen, die auf dem Zettel von Bayer-Sportgeschäftsführer Simon Rolfes stehen, der erklärt: „Es ist Teil unseres Jobs und vor allem der Scoutingabteilung sich immer auf allen Positionen auf Eventualitäten vorzubereiten. Das gilt natürlich auch auf der Torhüterposition.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Zwei weitere Optionen

Ein besonderes Auge haben die Scouts laut dem ‚Kölner Stadt-Anzeiger‘ auf Noah Atubolu vom SC Freiburg geworfen. Der 22-Jährige hat sich im Vergleich zu seiner Debütsaison noch einmal weiter gesteigert, strahlt Sicherheit und vor allem eine starke Strafraumbeherrschung aus. Der 15-fache U21-Nationalspieler dürfte jedoch nicht günstig zu haben sein.

Anders sähe es bei Alex Meret aus. Der Vertrag des 27-jährigen Stammkeepers der SSC Neapel läuft im Sommer aus. Im Dezember sollte der dreimalige Nationalspieler seinen Kontrakt am Vesuv eigentlich verlängern, konnte sich jedoch mit dem Klub nicht einigen. Daher gilt Meret als verfügbar.