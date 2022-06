Ungarn - Deutschland: So könnt ihr die Nations League-Partie live sehen

Nach zuletzt zwei Remis gegen Italien und England (beide 1:1) hofft die deutsche Nationalmannschaft, gegen Ungarn ihren ersten Dreier einzufahren. Die Ungarn bewiesen sich im letzten Aufeinandertreffen bei der EM 2020 (2:2) als überaus zäher Gegner. Zum Auftakt schlug die Truppe um RB Leipzig-Profi Dominik Szoboszlai sogar England mit 1:0. Die DFB-Truppe ist also gewarnt.

Ungarn gegen Deutschland im Livestream

Die dritte Runde der Nations League zwischen Ungarn und Deutschland findet am heutigen Samstag, den 11. Juni statt. Der Anstoß in der Puskás Aréna in Budapest erfolgt planmäßig um 20.45 Uhr. Das Spiel überträgt RTL im Free TV und RTL+ im Livestream. Am Mikrofon sitzen Kommentator Marco Hagemann und Steffen Freund. Als Experte fungiert zudem Lothar Matthäus. Hier geht’s zur Gesamtübersicht.

Live-Ticker auf FussballTransfers.com

Wer das Duell zwischen Ungarn und Deutschland nicht im TV oder im Live-Stream sehen kann oder möchte, sollte bei FussballTransfers.com vorbeischauen. FT bietet einen Live-Ticker, der euch mit allen notwendigen Fakten versorgt. So bleibt ihr immer auf dem Laufenden.