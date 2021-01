Bilic heuert in China an

Slaven Bilic hat eine neue Aufgabe in China gefunden. Wie der Super League-Vertreter Beijing Guoan vermeldet, wird der kroatische Übungsleiter für zwei Jahre unter Vertrag genommen.

Bis Mitte Dezember hatte Bilic West Bromwich Albion trainiert, wurde aber aufgrund von Erfolglosigkeit vor die Tür gesetzt. Mit Beijing übernimmt der 52-Jährige die ehemalige Mannschaft von Roger Schmidt, mittlerweile Trainer der PSV Eindhoven.

We are honored to announce a 2-year contract with our new first team coach Mr. Slaven Bilić and coach team, welcome to Beijing. pic.twitter.com/ICjpusMXsK