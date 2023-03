Mendilibar übernimmt Sevilla

Der FC Sevilla hat einen Nachfolger für den entlassenen Jorge Sampaoli (63) gefunden. Wie die Sevillistas bekanntgeben, übernimmt José Luis Mendilibar den abstiegsbedrohten Klub. Der 62-jährige Spanier erhält ein Arbeitspapier bis zum Ende der Saison.

In der La Liga ist Mendilibar kein Unbekannter: Er trainierte unter anderem SD Eibar, UD Levante, Real Valladolid und Athletic Bilbao. Bis April 2022 stand der routinierte Übungsleiter bei Deportivo Alavés an der Seitenlinie. Dort leitete er allerdings nur zwölf Spiele, in denen er durchschnittlich 0,58 Punkte holte. Nun soll er Sevilla zum Klassenerhalt führen.

