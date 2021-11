RB: Marsch und Gulácsi positiv

RB Leipzig muss das Champions League-Gruppenspiel beim FC Brügge ohne Trainer Jesse Marsch und Torhüter Péter Gulácsi bestreiten. Beide wurden positiv auf das Coronavirus getestet, treten die Reise nach Belgien nicht mit an und befinden sich nun in häuslicher Quarantäne.

Co-Trainer Marco Kurth bleibt ebenfalls in Leipzig, da in seinem familiären Umfeld ein Coronafall vorliegt. Chefcoach Marsch wird am morgigen Mittwochabend von Assistenztrainer Achim Beierlorzer vertreten.