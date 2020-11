United: Solskjaer weiter kämperisch

Ole Gunnar Solskjaer glaubt weiterhin an eine langfristige Zukunft bei Manchester United. „Ich kann sagen, dass der Klub und ich eine lange gemeinsame Zukunft geplant haben. Natürlich wollen wir kurzfristige Resultate. Ich hatte positive Gespräche, wir haben Pläne geschmiedet und die Saat gesät, jetzt wächst der Baum.“

Auf dem Papier stehen allerdings Tabellenplatz 15 in der Premier League sowie die jüngste 1:2-Niederlage in der Champions League gegen Basaksehir. Am heutigen Samstag treten die Red Devils beim FC Everton an. Im Falle einer erneuten Niederlage würde die Luft für Solskjaer noch dünner.