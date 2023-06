Gespräche laufen: Baumgartl vor Verbleib in der Bundesliga?

Timo Baumgartl könnte der Bundesliga erhalten bleiben. ‚Sky‘ zufolge befindet sich der Innenverteidiger in konkreten Gesprächen mit dem VfB Stuttgart. Laut dem Bezahlsender war der 27-Jährige gestern bereits bei der Relegationspartie zwischen den Schwaben und dem Hamburger SV (3:0) zugegen.

Baumgartl sei dafür offen, sich dem VfB anzuschließen und auch der Bundesligist zeige sich „sehr“ an den Diensten des Innenverteidigers interessiert. Dessen ungeachtet besteht laut dem Pay-TV-Sender bislang keine Einigung zwischen den Parteien. Als Ablöse für den Profi der PSV Eindhoven bringt ‚Sky‘ eine Summe zwischen einer und zwei Millionen Euro ins Spiel.

Der 1,90 Meter große Abwehrturm lief die vergangenen zwei Spielzeiten auf Leihbasis für Union Berlin auf. Die Eisernen hätten den Rechtsfuß per Kaufoption an Bord halten können, haben von dieser Möglichkeit allerdings keinen Gebrauch gemacht. In Stuttgart würde sich Baumgartl sicherlich schnell zurecht finden, spielte er immerhin bereits vor seinem Wechsel zu Eindhoven für acht Jahre in Bad Cannstatt.