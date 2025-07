Hohes Preisschild: Hackney weckt Bundesliga-Interesse

Auf stolze 99 Spiele in der englischen Championship kann Hayden Hackney mit gerade einmal 23 Jahren schon zurückblicken. Besonders viele werden aber wohl nicht mehr hinzukommen. Der zentrale Mittelfeldspieler hat erst kürzlich seine Berateragentur gewechselt und strebt jetzt einen Transfer an.

Interessenten gibt es für den Spieler des FC Middlesbrough zuhauf. Aus der Premier League wollen sich laut dem Portal ‚eflanalysis.com‘ Crystal Palace, Nottingham Forest, der AFC Sunderland, Manchester United und Tottenham Hotspur die Dienste sichern, international steht Hackney bei Atalanta Bergamo und dem FC Porto hoch im Kurs.

Drei Bundesligisten im Rennen

Und auch in der Bundesliga buhlen einige Vereine um den talentierten Sechser. Dem Portal zufolge haben sich Bayer Leverkusen und Eintracht Frankfurt ins Transferrennen eingeschaltet. Vor einigen Wochen hatte ‚Sky Sports‘ auch vom VfB Stuttgart als möglichem Abnehmer berichtet.

Durch die Vielzahl an Interessenten steigt natürlich der Preis. Vertraglich ist Hackney noch bis 2027 an Middlesbrough gebunden, der englische Zweitligist stellt sich eine Ablöse zwischen 23 und 29 Millionen Euro vor. Für die SGE dürfte die Personalie bei einem Abgang von Hugo Larsson (21) an Fahrt aufnehmen, bei der Werkself könnte durch einen Verkauf von Granit Xhaka (32) Bewegung reinkommen.