Erste Entwarnung bei Eriksen: Dänemark-Spiel wird fortgesetzt

Die EM-Partie zwischen Dänemark und Finnland ist kurz vor Ende der ersten Halbzeit unterbrochen worden. Christian Eriksen (29) war auf dem Feld zusammengebrochen. Ärzte leiteten Reanimationsmaßnahmen und trugen Eriksen vom Platz. Laut UEFA-Mitteilung wurde Eriksen ins Krankenhaus gebracht, sein Zustand sei stabil.

Update (20:07 Uhr): Wie der dänische Verband und die UEFA mitteilen, wird die Partie um 20:30 Uhr fortgesetzt. Die Spieler beider Mannschaften befürworten diese Entscheidung. Eriksen ist wach und befindet sich für weitere Untersuchungen im Krankenhaus.

Following the request made by players of both teams, UEFA has agreed to restart the match between Denmark and Finland tonight at 20:30 CET (TBC).



The last four minutes of the first half will be played, there will then be a 5-minute half-time break followed by the second half.