Inter holt neuen Rechtsverteidiger

Inter Mailand steht offenbar vor der Verpflichtung von Raoul Bellanova. Wie der Transfermarkt-Insider Fabrizio Romano berichtet, haben alle beteiligten Parteien eine Übereinkunft erzielt. Der 22-jährige Rechtsverteidiger werde samt Kaufoption auf Leihbasis zu den Nerazzurri wechseln. Cagliari Calcio soll vorab eine Leihgebühr von vier Millionen Euro erhalten.

Bellanova ist 13-facher italienischer U21-Nationalspieler und wurde in der Jugend von Inters Erzrivalen AC Mailand ausgebildet. Über Girondins Bordeaux, das den Rechtsverteidiger mehrfach weiterverlieh, kam er im vergangenen Jahr in Cagliari an. Aus dem ursprünglichen Leihgeschäft wird in diesem Sommer eine Festverpflichtung. Für Bellanova geht es aber offenbar gleich weiter zum nächsten Klub.