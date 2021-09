Verletzt: Davies vorzeitig zurück zu den Bayern

Alphonso Davies ist vorzeitig aus dem Camp der kanadischen Nationalmannschaft abgereist. Wie der hiesige Verband mitteilt, kehrt der Außenbahnspieler wegen einer nicht näher beschriebenen Verletzung zum FC Bayern zurück.

Unter der Anzeige geht's weiter

Dort soll sich Davies auskurieren. Ob und wie lange er dem FCB fehlen wird, ist unklar. Vier der bisherigen fünf Saisonspiele des Rekordmeisters bestritt der 20-jährige Linksverteidiger von Anfang an. Auch für Kanada stand er bei den Unentschieden in der WM-Qualifikation gegen Honduras und die USA (jeweils 1:1) in der Startelf.