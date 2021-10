So steht es um Bayerns Cuisance

Michaël Cuisance hat das Kapitel Bayern München noch nicht abgehakt. Wie FT erfuhr, will der Mittelfeldspieler weiter seine Chance suchen und darum kämpfen, wieder eine Rolle beim Rekordmeister zu spielen. In puncto Zukunftsplanung gibt es bei ihm noch nichts Neues.

Unter Trainer Julian Nagelsmann ist Cuisance bislang komplett außen vor. Lediglich in der ersten Pokalrunde durfte der 22-jährige Franzose eine Halbzeit lang gegen den Bremer SV (12:0) mitmischen. Weitere Einsätze sucht man in seiner Saison-Statistik vergebens. Insgesamt nur viermal schaffte Cuisance überhaupt den Sprung in den Kader. Die Bayern würden den Linksfuß im Winter am liebsten abgeben.