Wolfsburg: Guilavogui verpasst Trainingsstart

Der VfL Wolfsburg muss zum Start der Saisonvorbereitung auf Kapitän Josuha Guilavogui verzichten. Wie die Wölfe vermelden, hat sich der 30-jährige Mittelfeldspieler eine Corona-Infektion eingefangen und verpasst somit den heutigen Trainingsauftakt unter Chefcoach Mark van Bommel.

Derzeit weilt er in seiner französischen Heimat und befindet sich dort in häuslicher Quarantäne. Nach Angaben des Bundesligisten weist Guilavogui keinerlei Symptome auf. Bis zum Beginn des Trainingslagers im österreichischen Bad Waltersdorf am 18. Juli könnte der Sechser also rechtzeitig wieder fit sein.