Zukunftsfrage: Harit kündigt Gespräche an

Amine Harit wird sich in absehbarer Zeit mit Schalke 04 und Leihklub Olympique Marseille zusammensetzen und über seine Zukunft reden. „Die Gespräche werden zwangsläufig am Ende der Saison kommen, dann werden wir sehen“, sagte der offensive Mittelfeldspieler nach dem 4:1 gegen Stade Brest am gestrigen Sonntag. Auch er selbst konnte sich dabei in die Torschützenliste eintragen.

Über den aktuellen Stand zu seiner Zukunft sei er nicht im Bilde, bemerkte Harit, stellte aber fest: „Es ist schon schwierig, wenn man nicht spielt.“ In nur 21 von 38 möglichen Pflichtspielen kam der 24-Jährige seit seinem Leihwechsel nach Marseille zum Einsatz – oft reichte es nur für Kurzeinsätze. Sein Vertrag auf Schalke ist offiziell noch bis 2024 datiert, zum Saisonende steht nach Lage der Dinge also zunächst eine Rückkehr nach Gelsenkirchen an. Faktisch hat er dort aber keine Perspektive mehr.