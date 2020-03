Arsenal: Wie Arteta Xhaka überzeugte

Granit Xhaka (27) entschied sich in erster Linie wegen seines Trainers Mikel Arteta für einen Verbleib beim FC Arsenal. „Wir hatten früh ein sehr gutes und langes Gespräch, in dem er mir klargemacht hat, wie sehr er auf mich setzt und welche wichtige Rolle er für mich in seinem Spiel vorsieht“, erzählt der Abräumer der Schweizer Nachrichtenagentur ‚Keystone-SDA‘.

Nach einem Streit mit den Fans wurde Xhaka von Ex-Trainer Unai Emery zunächst nicht mehr berücksichtigt und stand im Januar kurz vor einem Wechsel zu Hertha BSC. Als Arteta von Emery übernahm, stemmte sich der der neue Coach erfolgreich gegen einen Abschied des Schweizers, der nun wieder eine wichtige Rolle bei den Gunners einnimmt.