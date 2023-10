Chelsea & Bayern blitzen bei Brasilienjuwel Luis Guilherme ab

Der FC Chelsea und der FC Bayern sind in Brasilien auf ein Mittelfeldtalent aufmerksam geworden, scheiterten aber zunächst mit ihren Offerten. Wie der brasilianische Journalist Jorge Nicola berichtet, haben die beiden Topklubs ein Angebot über 35 Millionen Euro plus Bonuszahlungen für den erst 17-jährigen Luis Guilherme von Palmeiras abgegeben. Demnach wollten Bayern und Chelsea verhindern, dass andere Schwergewichte in den Poker um den Teenager einsteigen.

Luis Guilherme stand dem Bericht zufolge bei der Niederlage in der Copa Libertadores gegen die Boca Juniors (3:5 n.E.) im Fokus der Scouts von fünf Vereinen. Aufgrund des offenbar großen Interesses am brasilianischen U17-Nationalspieler erhofft sich Palmeiras eine hohe Ablösesumme für das Eigengewächs. In der laufenden Saison kam der Linksfuß wettbewerbsübergreifend 23 Mal zum Einsatz. Die abgelehnten Angebote von Chelsea und Bayern für Luis Guilherme sind daher als erster Schritt in einem sich anbahnenden Transferpoker zu werten.