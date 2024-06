Newcastle gibt 18-Millionen-Angebot ab

Newcastle United hat auf der Suche nach einem neuen Torwart eine konkrete Offerte beim FC Burnley für James Trafford eingereicht. Laut ‚Sky Sports‘ sind die gebotenen rund 18 Millionen Euro aber zu wenig, der Premier League-Absteiger werde ablehnen. Der 21-jährige Keeper wurde erst am Donnerstag aus Englands EM-Aufgebot gestrichen.

Eigentlich müssen sich die Magpies ob ihrer saudischen Besitzer keine Sorgen ums Geld machen – doch die Premier League hat bekanntlich in Sachen Financial Fairplay die Zügel angezogen. Entsprechend gestaltet sich auch die Verpflichtung von Wunschkeeper Aaron Ramsdale (26/FC Arsenal) schwierig. Um wieder liquider zu werden, erwägt Newcastle, sein zuletzt an Feyenoord Rotterdam verliehenes Flügeltalent Yankuba Minteh (19) zu verkaufen. Das stolze Preisschild: 47 Millionen Euro.