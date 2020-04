Bayerns Angebot an Neuer

Karl-Heinz Rummenigge zeigte sich zuletzt „optimistisch“, dass Manuel Neuer (34) „einen neuen Vertrag unterschreiben wird“. Zuletzt wurde das Verhältnis zwischen dem FC Bayern und dem vierfachen Welttorhüter belastet, weil vermeintliche Details aus den Verhandlungen an die Öffentlichkeit gedrungen waren.

„Klar, das ärgert mich. Das kenne ich so nicht beim FC Bayern“, sagte Neuer der ‚Bild‘. Die angebliche Forderung einer Vertragslänge bis 2025 sowie ein Jahresgehalt von 20 Millionen Euro bezeichnete Neuer-Berater Thomas Kroth derweil „als schlichtweg falsch“. Vielmehr sei man zu einer flexiblen Vertragsgestaltung bereit.

Zwölf Millionen?

Was die Bayern Neuer genau anbieten, war bislang unbekannt. ‚Sport1‘ wartet nun aber mit konkreten Zahlen auf. Demnach will der Rekordmeister den Weltmeister bis 2023 binden, garniert mit einem Salär von zwölf Millionen Euro per annum. Neuer fordere hingegen mindestens einen neuen Vierjahresvertrag bis 2024.

Der Spielführer machte deutlich, dass es ihm in den Gesprächen in erster Linie um „Wertschätzung“ gehe – wohl auch monetärer Art. Was klar ist: Das kolportierte Einsatzversprechen an den Neuzugang und designierten Neuer-Nachfolger Alexander Nübel (23, Schalke 04) gefiel dem Platzhirsch gar nicht. Trotzdem läuft es wohl auf eine Einigung mit dem FC Bayern hinaus.