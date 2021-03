Europas Top-Torjäger: Lewandowski fast konkurrenzlos

Das Duell zwischen Bayern München und Borussia Dortmund war auch das Duell zwischen Robert Lewandowski und Erling Haaland. Die drei Punkte blieben in München (4:2) und auch Lewandowski behielt im Wettschießen mit Haaland die Oberhand (3:2). Der 32-jährige Pole steht bei 31 Saisontoren, neun weitere Treffer fehlen zur Egalisierung von Gerd Müllers Uralt-Rekord aus der Saison 1971/72.

Nicht nur in der Bundesliga, auch in Europa ist Lewandowski die unangefochtene Nummer eins. Paul Onuachu (KRC Genk) folgt auf Rang zwei mit sechs Toren Rückstand. Mit Haaland und André Silva (Eintracht Frankfurt) schickt die Bundesliga aktuell zwei weitere Vertreter in die Top 10.

Die besten Torjäger Europas