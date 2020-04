TSG: Zuber begründet seine Verlängerung

Mit der Verlängerung bei der TSG Hoffenheim bis 2023 möchte Steven Zuber seinem Klub etwas zurückgeben. „Am Ende war mir klar“, erzählt der Schweizer dem ‚kicker‘, „dass ich Hoffenheim auch Dankbarkeit zeigen will, weil sie immer für mich da waren, trotz nicht immer einfachen Zeiten – vor allem am Anfang oder auch während meiner langen Verletzung in der Hinrunde.“

Eine hartnäckige Fußverletzung setzte Zuber bis zur Winterpause außer Gefecht, so bestritt er bislang erst sieben Pflichtspiele für die TSG in dieser Saison. „Wir pflegen ein sehr enges Verhältnis zu den Verantwortlichen und standen schon lange in Kontakt über meine Zukunft, auch schon vor der Leihe nach Stuttgart“, bemerkt der 28-jährige Mittelfeldmann, „deshalb gab es da überhaupt keinen Stress, wir haben ständig die Vorstellungen beider Seiten ausgetauscht.“