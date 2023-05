Magdeburg schnappt sich Hugonet

Der 1. FC Magdeburg hat sich beim AC Austria Lustenau aus der österreichischen Bundesliga bedient. Wie der Zweitligist offiziell bekanntgibt, wechselt 23-jährige Innenverteidiger Jean Hugonet nach Magdeburg. Der Transfer ist durch das auslaufende Arbeitspapier ablösefrei vonstatten gegangen. Über die Vertragslaufzeit macht der FCM keine Angaben.

„Mit Jean haben wir einen Innenverteidiger verpflichtet, der seine Qualitäten bereits in der ersten und zweiten Liga in Österreich unter Beweis gestellt hat. Mit seinen 23 Jahren kann er sein vorhandenes Entwicklungspotenzial weiter ausschöpfen und mit uns den nächsten Schritt in der zweiten Bundesliga gehen“, so Otmar Schork, Geschäftsführer Sport.

