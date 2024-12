Atubolu spricht über Transfergerüchte

Noah Atubolu hat auf die Transfergerüchte um seine Person reagiert. Über das kolportierte Interesse von West Ham United sagt der Torhüter des SC Freiburg im Interview mit ‚Sky‘: „Ich habe das mitbekommen, aber ich schiebe das beiseite. Wir spielen bisher eine top Saison. Zudem haben wir am Samstag noch ein wichtiges Spiel in Leverkusen. Darauf liegt mein Fokus.“

Der 22-Jährige spielt seine zweite Bundesliga-Saison und präsentiert sich im Vergleich zu seinem ersten Jahr deutlich sicherer und konstanter. Ob ihn seine Leistungen bis in den Kader der WM 2026 bringen werden? „Damit beschäftige ich mich im Moment überhaupt nicht. Wirklich“, so Atubolu, „es ist ein Traum für Deutschland zu spielen. Aber so etwas ist im Hinterkopf. Zuerst heißt es arbeiten, arbeiten, arbeiten. Am Ende steht und fällt alles mit der eigenen Leistung.“