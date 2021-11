Messi bei PSG: Auf Bales Spuren?

Lionel Messi ist bei Paris St. Germain meilenweit von seiner Topform entfernt. Immer wieder werfen La Pulga zudem Verletzungsprobleme zurück. Die Spurensuche ist für Leonardo kein Hexenwerk. „Er hat in den letzten Monaten mehr Zeit mit der argentinischen Nationalmannschaft als mit uns verbracht“, so die Bilanz des Sportdirektors. Die hohe Belastung sei schuld an den muskulären Problemen des 34-Jährigen.

Unter der Anzeige geht's weiter

In Paris würde man es folglich gerne sehen, dass Messi kürzertritt und zunächst einmal richtig fit wird. Tun will der sechsmalige Weltfußballer dies auch – allerdings am morgigen Samstag, wenn PSG gegen Girondins Bordeaux antritt. Wegen anhaltender Knie- und Kniesehnenbeschwerden steht er nach Vereinsangaben nicht zur Verfügung. Die anschließende Reise nach Südamerika zu den WM-Qualifikationsspielen gegen Uruguay und Brasilien möchte Messi dagegen nicht auslassen. Bei der Albiceleste geht man davon aus, dass der Kapitän seine Elf dann auch aufs Feld führen wird.

Bale als schlechtes Vorbild?

Die Statistiken dieser Saison untermauern den Eindruck, dass die Prioritäten klar verteilt sind. Für Argentinien lief Messi in fünf von fünf Partien auf und erzielte vier Tore. Für PSG sind es in der Ligue 1 fünf von elf Spielen, eine Torbeteiligung gelang noch nicht. Etwas besser sieht es in der Champions League aus. Da war der Linksfuß in drei von vier Begegnungen dabei und traf dreimal.

Gareth Bale provozierte seinen Arbeitgeber Real Madrid einst mit der Botschaft: Wales, Golf, Madrid – in dieser Reihenfolge. Bei Messi heißt es aktuell: Argentinien, Champions League, Ligue 1. Es bleibt abzuwarten, wie lange sich die Bosse aus Paris das noch mehr oder weniger tatenlos mit ansehen.