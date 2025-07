Werder stattet Musah mit Profivertrag aus

Salmi Musah bleibt Werder Bremen erhalten. Wie die Grün-Weißen offiziell vermelden, erhält der U19-Spieler einen neuen langfristigen Kontrakt und in der Vorbereitung eine Chance bei den Profis. „Durch seine körperliche Präsenz, technischen Fähigkeiten und Abschlussstärke kann Salim viele Defensivreihen vor Probleme stellen. Selbst von zwischenzeitlichen Verletzungen hat er sich in seinen acht Jahren bei uns nicht beirren lassen. Wir freuen uns, dass Salim seine positive Entwicklung auch in Zukunft beim SV Werder fortsetzen möchte“, lässt sich Marc Dommer, Sportlicher Leiter im Werder Leistungszentrum, zitieren.

Unter der Anzeige geht's weiter

Musah spielt seit 2017 für Werder und ging in der vergangenen Saison für die U19 des Nordklubs auf Torejagd. In 24 Pflichtspielen gelangen dem Mittelstürmer 20 Treffer und zwei Vorlagen. Gegen den Karlsruher SC gewann der 1,98 Meter große Rechtsfuß zudem den U19-DFB-Pokal (2:0 n.V.). Dabei steuerte Musah ein Tor bei. Werder verfolgt mit dem Youngster einen klaren Plan: Der Angreifer soll die Vorbereitung bei den Profis absolvieren und darüber hinaus auch bei der U23 zum Einsatz kommen.