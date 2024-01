Hürzeler: Zwei deutsche Champions League-Anwärter dran

Gut ein Jahr ist Fabian Hürzeler nun beim FC St. Pauli am Werk. Sein Punkteschnitt von 2,24 beeindruckt. Der gerade erst 30-Jährige, in dem viele das aktuell größte deutsche Trainertalent sehen, hat den Kiezklub trotz bescheidener finanzieller Möglichkeiten zu einem Topfavoriten auf den Bundesliga-Aufstieg geformt.

Das weckt natürlich Begehrlichkeiten im Oberhaus. Schon etwas länger wird dem VfL Wolfsburg nachgesagt, Hürzeler als künftigen Chefcoach auf dem Zettel zu haben. Gleiches berichtet die ‚Sport Bild‘ nun über Bayer Leverkusen und den VfB Stuttgart. Sowohl der Herbstmeister als auch die drittplatzierte Saison-Überraschung beschäftigen sich demzufolge mit dem jungen Übungsleiter.

Wann wird ein Platz frei?

Sollten die mit ihrer Arbeit ebenfalls beeindruckenden Xabi Alonso und Sebastian Hoeneß eines Tages den nächsten Schritt machen, könnte Hürzeler den jeweiligen Platz in Leverkusen oder Stuttgart einnehmen. Noch etwas näher scheint nach den aktuellen Eindrücken ein Trainerwechsel in Wolfsburg zu sein. Als Tabellenzehnter bleiben Niko Kovac und Co. derzeit eher hinter den Erwartungen zurück.

Die Entwicklungen bei potenziellen Arbeitgebern hat Hürzeler freilich nicht in der Hand. Vorerst gilt seine volle Konzentration St. Pauli und der Mission Bundesliga-Aufstieg. „Natürlich bin ich hungrig, gemeinsam mit St. Pauli erste Liga zu spielen“, sagte der Erfolgscoach im Oktober. Nicht ausgeschlossen, dass die Reise mit den Hamburgern noch etwas länger dauert.