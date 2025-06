Dresden bedient sich in der Bundesliga

Dynamo Dresden feilt weiter an seinem Kader für die 2. Bundesliga. Wie der Aufsteiger bekanntgibt, wechselt Kofi Amoako vom VfL Wolfsburg in den Osten. Geschäftsführer Sport Thomas Brendel zeigt sich erfreut: „Wir freuen uns, dass wir mit der Verpflichtung von Kofi Amoako eine weitere Lücke in unserer Kaderplanung schließen konnten. Kofi ist ein sehr talentierter Spieler, der in der vergangenen Saison sein großes Potenzial unter Beweis gestellt hat und in unseren Augen eine gute Perspektive hat, die wir weiter fördern wollen.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Hi Kofi! 👋



Kofi Amoako wechselt vom VfL Wolfsburg zur Sportgemeinschaft. Schön, dass du da bist, Kofi! ✍️👉 https://t.co/t7jPn5s6lK #sgd1953 pic.twitter.com/VbSiSnufta — SG Dynamo Dresden (@DynamoDresden) June 26, 2025

In der abgelaufenen Saison spielte der 20-Jährige auf Leihbasis beim VfL Osanbrück in der dritten Liga. Nun will der Mittelfeldspieler den nächsten Schritt im Unterhaus gehen. Über die Vertragslaufzeit macht Dynamo keine Angaben.