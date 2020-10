Avdijaj im Probetraining in Holland

Donis Advijaj bietet sich die Möglichkeit, erneut in der Eredivisie anzuheuern. Laut dem niederländischen Fachmagazin ‚Voetbal International‘ prüft der FC Emmen eine Zusammenarbeit mit dem 24-jährigen Angreifer. Demnach wird das ehemalige Schalke-Talent für eine Woche auf Probe mittrainieren.

„In der jüngsten Vergangenheit hat Donis gezeigt, dass er mit Willem II sehr gut Fußball spielen kann. Wir sind sehr gespannt, wie es ihm geht und ob wir etwas füreinander tun können“, kommentiert Emmens Trainer Dick Lukkien die Entscheidung. In der Saison 2018/19 war Avdijaj für Willem II in 18 Spielen an 14 Treffern direkt beteiligt. Nach einem halben Jahr bei Heart of Midlothian ist der Rechtsfuß seit diesem Sommer vereinlos.