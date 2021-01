Genua vor Strootman-Leihe

Kevin Strootman (30) steht unmittelbar vor der Rückkehr in die Serie A. Wie die ‚Gazzetta dello Sport‘ berichtet, wird der niederländische Nationalspieler von Olympique Marseille für den Rest der Saison an den FC Genua ausgeliehen.

Der Deal soll am Montag finalisiert werden. Strootman kam 2018 für 25 Millionen nach Marseille. Vorher spielte er fünf Jahre in Italien für die AS Rom. In der laufenden Spielzeit kommt der zentrale Mittelfeldspieler auf zehn Einsätze in der Ligue 1, meist jedoch nur als Einwechselspieler.