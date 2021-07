FC Bayern: Davies fällt aus

Alphonso Davies verpasst den anstehenden Gold Cup verletzungsbedingt. Wie der kanadische Fußballverband mitteilt, hat sich der 23-fache Nationalspieler im Training eine Köchelverletzung zugezogen. Davies habe sich bereits auf den Weg nach München gemacht.

Darüber, wie lange der 20-Jährige dem FC Bayern nicht zur Verfügung stehen wird, ist bislang nicht bekannt. Beim Gold Cup, der vom 10. Juli bis 1. August ausgetragen wird, trifft Kanada in der Gruppenphase auf Martinique, Haiti und Gastgeber USA.

Alphonso Davies will miss the 2021 Concacaf Gold Cup through injury#CANMNT 🍁 https://t.co/tEQZ46VgKA pic.twitter.com/7wmLILURMj