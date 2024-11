Lautern bangt um Torjäger Ache

Ragnar Ache droht ein verletzungsbedingter Ausfall. Kaiserslauterns Cheftrainer Markus Anfang sagte im Anschluss an den gestrigen 3:0-Sieg über Schalke 04 gegenüber ‚Sky‘: „Er hat etwas gespürt am Fuß. Das muss noch gecheckt werden.“

Ache hatte die Pfälzer am Freitagabend mit 1:0 in Führung geschossen, blieb dann aber gegen Ende der ersten Hälfte im Rasen hängen und musste ausgewechselt werden. Mit neun Treffern aus 13 Ligapartien führt der 26-jährige Mittelstürmer die Torjägerliste in Liga zwei an. Entsprechend ist Ache für den FCK kaum zu ersetzen.