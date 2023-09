Gravenberch: „Ich bin sehr glücklich, hier zu sein“

Ryan Gravenberch ist froh, sich im vergangenen Transferfenster dem FC Liverpool angeschlossen zu haben. „Alles läuft gut. Ich bin sehr glücklich, hier zu sein, und es ist bereits ein Monat vergangen. Es fühlt sich großartig an“, sagt der 21-jährige Mittelfeldspieler gegenüber Liverpooler Vereinsmedien.

Der Niederländer wechselte für eine Ablösesumme von 40 Millionen Euro vom FC Bayern nach England. Gravenberch zeigt Lernbereitschaft: „Natürlich muss ich noch ein wenig das System vom Trainer lernen und was er von mir will, aber wenn ich mir die Spiele anschaue, die ich gespielt habe, denke ich, dass es gut läuft und wir daran wachsen können.“ Der Rechtsfuß verbuchte in fünf Einsätzen für die Reds bereits zwei Torbeteiligungen.