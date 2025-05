Leão kommt auf den Markt | Spanien erwartet Alonso

Leão zu Chelsea?

Das Potenzial von Rafael Leão ist unbestritten. Der Flügelspieler erlebt mit dem AC Mailand allerdings eine enttäuschende Saison und könnte im Sommer nach sechs Jahren etwas Neues wagen. Der Portugiese besitzt in seinem bis 2028 gültigen Kontrakt eine Ausstiegsklausel über 175 Millionen Euro, die kein Klub ziehen wird. ‚CaughtOffside‘ berichtet nun, dass der 25-Jährige die Rossoneri für eine Summe von 75 Millionen verlassen darf. Der FC Chelsea soll derzeit das konkreteste Interesse bekunden und bereits Gespräche führen.

Nach aktuellem Stand könnte Leão mit den Blues in der kommenden Saison in der Champions League spielen, Milan hingegen steht in der Serie A auf einem schwachen achten Tabellenplatz. Dem Onlineportal zufolge soll er auch bei Stadtrivale FC Arsenal und Ronaldo-Klub Al Nassr auf dem Zettel stehen. Während die Gunners aber Nico Williams (22) von Athletic Bilbao als Wunschtransfer für die Offensive ausgemacht haben, kommt für Leão derzeit ein Wechsel in die sportlich wenig relevante Saudi Pro League nicht infrage. Der Tempodribbler möchte zu einem europäischen Topverein. Womöglich geht der Rechtsfuß bald in der Premier League auf Torejagd.

Alle warten auf Alonso

Am gestrigen Freitag schaffte Xabi Alonso Klarheit und teilte offiziell in Anwesenheit der Pressevertreter mit, dass er Bayer Leverkusen im Sommer trotz eines bis 2026 gültigen Vertrags verlassen wird. Wohin es den Lokalmatador verschlägt, wollte er zwar noch nicht verraten, es gilt allerdings als ein offenes Geheimnis, dass Alonso bei seinem Ex-Klub Real Madrid die Nachfolge des scheidenden Carlo Ancelotti antreten wird.

Entsprechend freut man sich in der spanischen Medienlandschaft auf die Rückkehr des erfolgreichen Übungsleiters. „Es ist soweit“, titelt die ‚Marca‘, „Macht die Flaschen auf“, heißt es in der ‚as‘. Der Tenor ist klar: Die Iberer gehen davon aus, dass Alonso die Galaktischen zurück auf die Siegerstraße befördern wird. Bleibt abzuwarten, ob der junge Übungsleiter das königliche Starensemble zügeln kann.