Rücktritt denkbar: Völler kündigt Neuer-Entscheidung an

Die Zukunft von Manuel Neuer in der Nationalmannschaft ist offenbar alles andere als sicher. Im ‚Doppelpass‘ auf ‚Sport1‘ äußerte sich Rudi Völler wie folgt über den 38-jährigen Torhüter des FC Bayern: „Es wird sicherlich vor der Nominierung, die wird übernächste Woche sein, eine Entscheidung geben, was Manuel angeht.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Die Möglichkeit eines Rücktritts nach 124 Länderspielen besteht demnach. Am 6. September wird Deutschland in Düsseldorf auf Ungarn treffen, am 9. September geht es auswärts gegen die Niederlande um den Sieg. Von Seiten des DFB wird es keinen Druck auf Neuer geben. Der Schlussmann werde selbst entscheiden, „wie es weitergeht“, so Völler.