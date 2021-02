Robben zweifelt an Rückkehr

Arjen Robben ist nicht sicher, ob er noch einmal für den FC Groningen auflaufen wird. „Im Moment läuft es nicht gut“, sagt die Bayern-Legende auf der Homepage des niederländischen Erstligisten. Der 37-Jährige denkt „an den Moment, in dem wieder Zuschauer in den Stadien zugelassen sind und ich auf dem Feld stehen könnte. Aber das ist noch ein langer Weg und ich weiß nicht, ob es funktionieren wird.“

„Als Sportler“, so Robben, „will man nicht aufgeben“. Im Sommer hatte der Rechtsaußen ein Jahr nach seinem ersten Karriereende sein Comeback bei seinem Heimatklub gegeben. Wegen diverser Verletzungen kam der Linksfuß aber erst zweimal zum Einsatz. Derzeit ist er im Aufbautraining, im März könnte man abschätzen, ob ein neuerliches Comeback realistisch ist. Robbens Vertrag in Groningen läuft am Saisonende aus.