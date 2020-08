Roback wechselt zu Milan

Der Wechsel von Youngster Emil Roback zum AC Mailand ist perfekt. Wie Hammarby IF offiziell verkündet, hat man Einigung mit den Rossoneri erzielt. In Kürze dürfte also auch Milan den Transfer bekanntgeben.

1,5 Millionen Euro Ablöse fießen für den 17-jährigen Stürmer. In der Vergangenheit zeigten auch der FC Bayern und der FC Arsenal Interesse an einer Verpflichtung. Roback kam in der abgelaufenen Saison auf einen Einsatz für Hammarby im schwedischen Pokal und spielte ansonsten für die U17.