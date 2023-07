Neuer Vertrag: Can verlängert beim BVB

Emre Can und Borussia Dortmund setzen ihre Zusammenarbeit fort. Wie die Schwarz-Gelben bekanntgeben, verlängert der Abräumer seinen 2024 auslaufenden Vertrag um zwei weitere Jahre bis 2026. Der 29-Jährige trägt seit 2020 das Trikot des BVB und stand für den amtierenden Vizemeister bislang 121 Mal auf dem Rasen.

In der vergangenen Saison entwickelte sich Can zu einem der Leistungsträger der Mannschaft und kämpfte mit dem Klub bis zum letzten Spieltag um die Meisterschaft. Trainer Edin Terzic hält große Stücke auf den 41-fachen Nationalspieler und soll übereinstimmenden Medienberichten zufolge sogar eine langfristige Zusammenarbeit mit Can einem Transfer von Edson Álvarez (25/Ajax Amsterdam) vorgezogen haben.

BVB: Can hat unterschrieben

Sportdirektor Sebastian Kehl sagt: „Emre hat sich in der abgelaufenen Saison zu dem Führungsspieler entwickelt, den wir immer in ihm gesehen haben. Wir schätzen seine Gier, seine Physis und seinen absoluten Willen, jedes Spiel gewinnen zu wollen und das nicht nur bei Borussia Dortmund, sondern auch in der Nationalmannschaft. Emre ist eine starke, gereifte Persönlichkeit und verfügt über große internationale Erfahrung. Er wird uns helfen, diese Mannschaft weiterzuentwickeln und zu stabilisieren. Wir freuen uns sehr, diesen gemeinsamen Weg mit Emre fortzusetzen.“

Can betont: „Ich fühle mich sehr wohl hier in Dortmund. In den vergangenen Monaten bin ich definitiv angekommen und habe das gezeigt, was ich von mir selbst erwarte und was die Fans hier von mir erwarten. Es muss mein Maßstab sein, so wie in der Rückrunde zu spielen oder noch besser. Dortmund und ich passen gut zueinander. Deshalb will ich hier bleiben, hart arbeiten und der Mannschaft dabei helfen, dass wir unsere Ziele erreichen.“