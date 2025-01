Bundesligist wollte Jatta verpflichten

Der VfL Bochum um Trainer Dieter Hecking war an einer Verpflichtung von Bakery Jatta interessiert. Wie die ‚Mopo‘ berichtet, wollte der Ruhrpottklub den Rechtsaußen vom Hamburger SV für die Rückrunde ausleihen. Der 26-Jährige soll offen für den Wechsel gewesen sein, ehe ihn Trainer Merlin Polzin von einem Verbleib beim HSV überzeugte.

Bei den Rothosen kommt Jatta in der laufenden Saison noch nicht wirklich in Tritt. Auch aufgrund einer Verletzung stehen für ihn erst acht Spiele zur Buche, in denen er eine Torvorlage beisteuern konnte.