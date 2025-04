Kane spricht schon vom nächsten Titel

Harry Kane (31) freut sich auf seine erste Trophäe auf Vereinsebene. Im Interview mit ‚Absolut Fußball‘ sagt der Angreifer, der mit dem FC Bayern schon am heutigen Samstag die Meisterschaft frühzeitig gewinnen könnte: „Vielleicht würde es ein paar Leute davon abhalten, darüber zu reden, dass ich noch keinen Titel gewonnen habe. Wobei sich der Fokus danach auf den nächsten Titel richten wird, denn im Fußball geht es immer weiter.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Um schon am 31. Spieltag alles klarzumachen, müssen die Münchner zu Hause gegen Mainz 05 (15:30) drei Punkte holen. Gleichzeitig darf Verfolger Bayer Leverkusen gegen den FC Augsburg (15:30 Uhr) nicht gewinnen. „Wenn es uns nach all der harten Arbeit und dem Engagement, das wir diese Saison investiert haben, gelingt, wäre es ein großes Fest“, so Kane.