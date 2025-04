Neuer Klub: Erste Spur bei Vardy

Der AFC Wrexham bringt sich angeblich für eine Zusammenarbeit mit Jamie Vardy (38) in Stellung. ‚Talksport‘ berichtet, dass der englische Drittligist den schnellen Angreifer im Sommer gerne ablösefrei unter Vertrag nehmen würde. Aktuell kämpft der walisische Klub um den Aufstieg in die Championship.

Vardy wird Leicester City im Anschluss an die Saison nach 13 Jahren verlassen. Es sieht aber nicht danach aus, dass der 26-fache englische Nationalspieler seine Schuhe an den Nagel hängen möchte. Auch in der MLS oder Saudi-Arabien könnte er seine Karriere ausklingen lassen.