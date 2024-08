Trotz Einigung mit West Ham: Todibo vor Wechsel zu Juventus

Jean-Clair Todibo setzt offenbar seinen Willen durch und steht vor dem Wechsel zu seinem Wunschverein Juventus Turin. Nach Informationen von Fabrizio Romano stehen der OGC Nizza und die Bianconeri kurz vor einer Einigung über den Transfer des Innenverteidigers.

Eigentlich hatte Nizza sich bereits vor Wochen mit West Ham United auf einen Wechsel des 24-Jährigen verständigt. Der Premier League-Klub strebte eine Leihe des Franzosen an mit einer Kaufoption in Höhe von 35 Millionen Euro plus Boni. Die Zusage des Defensivspielers blieb damals allerdings aus, da Todibo lieber nach Turin wechseln wollte, das ebenfalls Interesse bekundete.