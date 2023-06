Schalke: Ranftl wünscht sich Wien-Verbleib

Reinhold Ranftl liebäugelt zum Ende seiner Leihe bei Austria Wien mit einem Verbleib in Österreich. „Es finden Gespräche statt. Ich habe auch schon oft gesagt, dass ich mich super wohl fühle. Letztendlich liegt es nicht an mir, es liegt an den beiden Vereinen, dass sie sich einigen“, sagte die Leihgabe des FC Schalke 04 gegenüber ‚Sky Austria‘. Eine Kaufoption hatten die Klubs nicht vereinbart. Ob Ranftl beim Projekt Wiederaufstieg der Knappen mit dabei ist, ließ er angesichts seiner ungeklärten Situation offen.

„Es ist natürlich ärgerlich. Ich habe jede Woche die Spiele verfolgt, hätte der Mannschaft gewünscht, dass sie in der Bundesliga bleibt. Für mich bedeutet das, dass ich nächstes Jahr einen Vertrag auf Schalke habe“, so Ranftl weiter. Der Österreicher steht bei S04 noch bis 2024 unter Vertrag. Dementsprechend ist ein Verkauf diesen Sommer ohnehin ein Thema. Mit 42 Pflichtspieleinsätzen konnte der 31-jährige Rechtsverteidiger seinen Marktwert nach der enttäuschenden Spielzeit 2021/22 auf Schalke immerhin wieder nach oben schrauben.

