Saudi-Abenteuer für CR7 beendet?

Möglicherweise geht Al Nassr und dem saudischen Fußball bald ein großes Aushängeschild von der Fahne. Cristiano Ronaldo liebäugelt offenbar mit einem Vereinswechsel, wie die ‚Marca‘ berichtet. Gespräche über eine Vertragsverlängerung zwischen dem 40-Jährigen und seinem derzeitigen Arbeitgeber liegen dem Bericht zufolge auf Eis. Sein Vertrag läuft in wenigen Wochen aus.

Grund für die Überlegungen des portugiesischen Superstars sind die schwachen sportlichen Aussichten mit Al Nassr. Weder in der Saudi Pro League noch in der AFC Champions League konnten die Saudis um den Titel mitspielen. Da Ronaldo offenbar noch die WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko im Blick hat, spielt ein Karriereende keine Rolle in seinen Überlegungen.