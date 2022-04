Medien: Drei Bundesligisten an Draxler dran

„Ich brauche Spielrhythmus. Meine Situation ist nicht einfach. Mal sehen, was im Sommer passiert“, ließ Julian Draxler (28) seine Zukunft bei Paris St. Germain vor einigen Wochen mit Blick auf die Weltmeisterschaft Ende des Jahres offen.

Weitere Partien sind – zwar verletzungsbedingt – nicht hinzugekommen, am knüppelharten Konkurrenzkampf bei PSG hat sich aber auch nichts geändert. Draxler bringt es in dieser Saison erst auf 540 Einsatzminuten in der Ligue 1.

Bundesliga-Trio dran?

Im Sommer könnten sich die Wege also trennen, trotz laufendem Vertrag bis 2024. An grundsätzlichem Interesse anderer Vereine mangelt es offenbar nicht. Die französische ‚L’Équipe‘ nennt Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen und Hertha BSC als Kandidaten.

Auch der FC Sevilla ist weiterhin an Draxler dran. Ob die 36 Millionen Euro, die PSG einst an den VfL Wolfsburg gezahlt hatte, wieder eingespielt werden können, ist allerdings mehr als fraglich.