Medien: Sevilla-Interesse an Draxler

Julian Draxler machte zuletzt keinen Hehl daraus, dass er sich um seine Chancen auf die WM-Nominierung sorgt. „Ich muss mehr Spielpraxis haben Richtung WM. Im Sommer wird man sehen, was passiert. Ich muss mehr spielen als in dieser Saison“, stellte der Flügelspieler am vergangenen Samstag nach dem 2:0-Sieg der Deutschen gegen Israel klar, bei dem er über 90 Minuten im Einsatz war.

Spielpraxis könnte der FC Sevilla bieten. Wie die andalusische Sporttageszeitung ‚Estadio Deportivo‘ berichtet, hat Sevilla-Sportdirektor Monchi erneut die Fährte des gebürtigen Gladbeckers aufgenommen.

Draxler-Fan Monchi

Der Kaderplaner gilt als großer Draxler-Fan und hatte sich bereits vor dessen Wechsel vom VfL Wolfsburg zu Paris St. Germain mit ihm beschäftigt. Angesichts der Ablöse von 36 Millionen Euro war Sevilla aber chancenlos. Im vergangenen Jahr witterte Monchi erneut seine Chance, da Draxler um ein Haar ablösefrei auf den Markt gekommen wäre. Mitte Mai verlängerte er dann aber doch nochmal in Paris bis 2024.

Bei der Verlängerung sicherte sich der 28-Jährige ein Jahresgehalt von 5,2 Millionen Euro. Eine Summe, die die Sevillistas nicht bieten können. Sollte Draxler aber ein halbes Jahr vor der WM zu Abstrichen bereit sein, könnte er in Andalusien landen.