28-Millionen-Mann für Fàbregas

Die Transferoffensive von Como 1907 nimmt weiter an Fahrt auf. Wie Fabrizio Romano berichtet, ist der Wechsel von Jesús Rodriguez zu den Italienern in trockenen Tüchern. Demnach zahlt das Team von Trainer Cesc Fàbregas mit Boni bis zu 28 Millionen Euro an Betis Sevilla.

Der Offensivspieler zählte in der abgelaufenen Saison zum Stammpersonal bei den Andalusiern. Nun geht der 19-Jährige seine nächsten Schritte am Comer See. Der Medizincheck soll Anfang nächster Woche stattfinden.