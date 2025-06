Zwei Klubs dran: Aznou drängt auf Bayern-Abgang

In der Vorsaison lief Adam Aznou auf Leihbasis für Real Valladolid auf. Von Anfang Februar bis zum Ende der Spielzeit sammelte der 19-jährige Linksverteidiger reichlich Erfahrung auf Toplevel. Insgesamt stehen 13 La Liga-Partien für den Youngster zu Buche – und er hat Blut geleckt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Denn nach FT-Informationen drängt Aznou auf einen erneuten Wechsel. Dabei schielt er insbesondere in Richtung Spanien, wo sich mit dem FC Getafe und Betis Sevilla schon zwei mögliche Abnehmer in Stellung gebracht haben. Ende des Jahres steht der CAF Afrika Cup 2025 auf der Agenda, ein Turnier an dem Aznou gerne mit der marokkanischen Nationalmannschaft teilnehmen möchte.

Hierfür wird ausreichend Spielpraxis vonnöten sein. Ob diese bei den Bayern gewährleistet ist, darf angezweifelt werden. Bei der aktuell laufenden Klub-Weltmeisterschaft kam Aznou nur zu acht Einsatzminuten. Und das, obwohl Stammkraft Alphonso Davies aufgrund einer schwerwiegenden Knieverletzung nicht zur Verfügung steht.