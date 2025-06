Atlético tütet 50-Millionen-Transfer ein

Atlético Madrid bedient sich bei der Konkurrenz. Wie ‚Relevo‘ und Fabrizio Romano übereinstimmend berichten, ist der Transfer von Álex Baena (23) in trockenen Tüchern. Demzufolge haben sich die Rojiblancos mit dem FC Villarreal auf ein Ablösepaket von 50 Millionen Euro inklusive Boni geeinigt.

Auch mit der Spielerseite herrscht bereits seit einigen Wochen Einigkeit. In den kommenden Tagen soll der Deal finalisiert werden, sodass der absolute Wunschspieler von Trainer Diego Simeone seine Unterschrift setzen kann.

Baena, der zumeist über die linke Außenbahn kommt, reifte in Villarreal durch starke Leistungen zum spanischen Nationalspieler (neun Spiele). In der abgelaufenen La Liga-Saison erzielte er sieben Tore und bereitete zehn weitere in 32 Einsätzen vor.