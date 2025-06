Messi schießt gegen PSG: „War mit keinem Tag zufrieden“

„Ich wollte Barça nicht verlassen“, erklärte Lionel Messi bereits nach seinem Wechsel von Paris St. Germain zu Inter Miami. Dass sich der Rekord-Weltfußballer an der Seine nicht wohlfühlte, belegen auch die Zahlen: 32 Tore in 75 Spielen sind für den Ausnahmekönner ein eher unterdurchschnittlicher Wert.

„Es waren zwei Jahre, die ich nicht genossen habe, ich war im Alltag nicht glücklich. Es waren keine guten Jahre für mich. Ich war mit keinem Tag zufrieden, weder mit dem Training noch mit den Spielen. Es fiel mir sehr schwer, mich anzupassen“, zitiert nun die ‚Marca‘ den Superstar im Vorfeld des Duells gegen PSG.

Am morgigen Sonntag (18 Uhr) trifft Messi im Achtelfinale der Klub-WM auf den Champions League-Sieger. Vor allem auf die Pariser Fans wird sich der 38-Jährige mit Sicherheit nicht freuen: „Am Anfang war der Empfang sehr schön. Aber dann begannen die Leute, mich anders zu behandeln, ein Teil des Pariser Publikums. Es kam zu einem Bruch mit einem Großteil der Fans, was natürlich nicht meine Absicht war, ganz und gar nicht. Es kam einfach so, wie es zuvor auch schon mit Mbappé und Neymar passiert war. Ich weiß, dass das ihre Art ist.“