Hoffenheim: Konkrete Gespräche mit Doan

Ritsu Doan könnte in die Bundesliga zurückkehren. Laut ‚Sky‘ befindet sich die TSG Hoffenheim in konkreten Gesprächen mit der PSV Eindhoven. Eine Einigung im Transferpoker gebe es zwar noch nicht, könne aber in der kommenden Woche erfolgen.

Der Japaner selbst sei gegenüber einem Wechsel zur TSG aufgeschlossen. Mit Hoffenheim-Trainer Sebastian Hoeneß habe sich Doan bereits persönlich getroffen. In Eindhoven steht der 23-Jährige noch bis 2024 unter Vertrag.

Die vergangene Saison absolvierte Doan auf Leihbasis bei Arminia Bielefeld. Im Team des damaligen Aufsteigers war er wichtigster Offensivmann und steuerte fünf Tore und drei Vorlagen zum Klassenerhalt der Ostwestfalen bei.