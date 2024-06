Bundesligist klopft bei Rodríguez an

Am Sonntag hat Ricardo Rodríguez mit seinen Abwehrkollegen die komplette DFB-Offensive vor scheinbar unlösbare Probleme gestellt. Erst in der Nachspielzeit traf Niclas Füllkrug doch noch zum verdienten 1:1-Ausgleich. Trotzdem geht es für die Schweiz und den 118-fachen Nationalspieler in die K.o.-Runde des Turniers. Im Achtelfinale treffen die Eidgenossen am Samstag (18 Uhr) auf Italien.

Für Rodríguez ist es die nächste Möglichkeit, sich auf einer großen Bühne für einen neuen Klub zu empfehlen. Sein Vertrag beim FC Turin läuft in Kürze nach vier Jahren Vereinszugehörigkeit aus. Aktuell wäre der 31-Jährige ab Juli vereinslos. Nationalmannschaftskollege und Kumpel Granit Xhaka reagierte im Anschluss an das Spiel gegen Deutschland mit Unverständnis: „Dass der Junge im Sommer ablösefrei ist, versteht keiner. Schaut euch an, wie er spielt. Der muss noch irgendwo einen langfristigen Vertrag unterschreiben.“

Vier Vereine interessiert

In der Bundesliga kennt man Rodríguez noch aus seiner Zeit beim VfL Wolfsburg. Von 2012 bis 2017 kickte der damalige Außenverteidiger für die Niedersachsen und war dabei fast ausnahmslos unumstrittener Stammspieler. Über die Stationen AC Mailand und PSV Eindhoven verschlug es den Schweizer schließlich 2020 zum FC Turin. Nun könnte die Rückkehr in die Bundesliga bevorstehen.

Aktuell gibt es laut Informationen von Gianluca Di Marzio vier Vereine, die sich um die Dienste des mittlerweile zum Innenverteidiger umgeschulten Schweizers bemühen: Neben Inter Miami, Besiktas und Al Shabab soll auch der FC Augsburg eine Anfrage an den Berater des 31-Jährigen gestellt haben.

Variabel einsetzbar

Mit seiner Erfahrung aus 149 Bundesligaspielen könnte Rodríguez den Fuggerstädtern im ewigen Kampf um den Klassenerhalt sicher behilflich sein. Nach dem Abgang von Iago (27) zum EC Bahia klafft beim FCA eine Lücke auf der Linksverteidiger-Position. Diese könnte der variable Defensivspieler füllen. Ein offizielles Angebot der Augsburger liegt Rodríguez bislang jedoch noch nicht vor.